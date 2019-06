Motorrijder vliegt met 230 km per uur uit de bocht

WEESP - Iets voor acht uur gisteravond is een motorrijder bij Muiderberg de bocht uit gevlogen. De man reed op dat moment ruim boven de snelheidslimiet van 100 kilometer per uur en belandde gewond in de berm.

De man trok de aandacht van de politie toen hij bij Weesp te hard langs twee politieauto's reed. De agenten besloten de achtervolging in te zetten en zijn uiteindelijk voor de motorrijder gaan rijden om zijn snelheid te meten. Op dat moment was dat ruim 180 kilometer per uur, op een plek waar hij maximaal 100 mocht rijden.

Het leek er even op dat hij snelheid zou gaan minderen, maar op knooppunt Muiderberg schoot hij toch weer met zeer hoge snelheden langs de politie de A6 op. De man reed op dat moment 230 kilometer per uur.

De politiewagens werden even opgehouden en dachten eigenlijk dat de motorrijder was ontkomen via het Naarderbos, maar uiteindelijk bleek dat hij de bocht te hard aansneed, niet meer kon remmen en keihard het talud in reed.

De motorrijder kwam onderaan het talud in een sloot terecht en lag daar buiten bewustzijn toen de agenten hem vonden. Zijn rijbewijs is toen hij eenmaal wakker was in beslag genomen en bij de man is bloed afgenomen dat op dit moment wordt onderzocht.