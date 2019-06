Motorrijder gewond bij ongeluk op A1

LAREN - Een motorrijder is aan het begin van de middag gewond geraakt toen hij op de A1 bij Laren onderuit ging.

Het ongeluk gebeurde op de weghelft richting Amsterdam. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken waren, al wordt de toedracht nog wel onderzocht. Een getuige meldt aan NH Nieuws dat de motorrijder werd geraakt door een klein model personenauto.

Het slachtoffer is enige verzorgd op de vluchtstrook. Op foto's van de hulpverlening is te zien dat het slachtoffer wordt gestabiliseerd en op een brancard in een ambulance wordt gelegd. "We gaan er vanuit dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht", aldus de woordvoerder.





Voor de hulpverlening en bergingswerk werd de weg korte tijd grotendeels afgesloten, waardoor het verkeer slechts één rijstrook tot haar beschikking had. Inmiddels is de weg weer vrij, laat de politie weten. Volgens de VID staat er tussen Baarn en Blaricum nog zes kilometer file, met ruim twintig minuten vertraging tot gevolg.