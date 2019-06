Bod van gemeente Amsterdam op Slotervaartziekenhuis afgewezen

AMSTERDAM - Het bod van de gemeente Amsterdam op het leegstaande pand van MC Slotervaart is afgewezen. De gemeente deed vorige week een poging om het pand te kopen, maar het bod was volgens de curatoren te laag.

Dat meldt AT5 op basis van een persbericht van curatoren. Vastgoedbedrijf Zadelhoff liet eerder weten alle schulden van het ziekenhuis te willen betalen en het faillissement zo op te heffen.

"Het bod is zelfs in het meest positieve scenario ongeveer tien miljoen lager dan we in het geval van het crediteurenakkoord zouden ontvangen", zegt curator Marc van Zanten in het persbericht. Dat houdt in dat het bod van de gemeente meer dan tien miljoen euro lager was dan dat van Zadelhoff.

De gemeente uitte eerder zorgen over een mogelijke overname door Zadelhoff. Dit mede doordat Zadelhoff samen zou willen werken met Loek Winter en Willem de Boer, oud-eigenaren van het ziekenhuis.

Eerder deze maand bepaalde de rechter dat de gemeente geen aanspraak maakt op het zogenaamde voorkeursrecht, dat vlak na het faillissement verworven werd. Dat voorkeursrecht hield in dat de gemeente het eerste recht op koop had.

Zo snel mogelijk afhandelen

De rechter meende echter dat het van belang is dat het faillissement zo snel mogelijk wordt afgehandeld. De snelste manier om dit te doen is in zee gaan met een partij die zekerheid kan bieden over de volledige afbetaling van de schuldeisers, een eis waaraan Zadelhoff voldoet.

Een andere optie die de gemeente heeft om de overname door Zadelhoff tegen te gaan is proberen het recht van erfpacht van de grond onder het ziekenhuis te beëindigen. Wel kan hier door betrokkenen bezwaar tegen gemaakt worden en bovendien moet de gemeenteraad vervolgens nog instemmen voor een dergelijk plan door kan gaan.