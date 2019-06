Maarten van der Weijden ligt goed op koers, qua stempels al over de helft

ALKMAAR - Alkmaarder Maarten van der Weijden ligt goed op koers. Gistermiddag startte hij met zijn Elfstedenzwemtocht in Leeuwarden en inmiddels zijn de stempels van Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen én Workum al binnen. Ook qua afstand schiet het op. Om 19.45 uur had de waterrat al 86 van de 200 kilometer gezwommen.

Rond 19.45 vanavond at Van der Weijden nog een dubbele portie rode kool terwijl honderden mensen om hem heen stonden te zingen. De olympisch winnaar ziet dan ook niet op tegen de nacht. Hij zal een paar uur slapen en haalt veel steun uit alle mensen die langs de kant staan met lichtjes, zo vertelt hij aan de NOS.

Ook zwommen veel mensen een stukje mee met Maarten voor het goede doel. "Ik zwem mee voor de toekomst. Voor mijn kinderen. We willen dat er geen kanker meer is", vertelt een deelneemster. "Ondanks dat het feest is, heb je in je achterhoofd voor wie je het doet", vertelt een ander. "Het was mooi water en fijn dat iedereen langs de kant zo enthousiast was", laat weer een ander weten.

Vorig jaar

Met zijn zwemtocht door Friesland haalde Van der Weijden vorig jaar vijf miljoen euro op voor kankeronderzoek. Tot zijn teleurstelling moest hij toen na 163 kilometer in Birdaard stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Van der Weijden heeft goede hoop dat hij door de ervaringen van vorige keer zijn tocht dit keer wel kan voltooien en maandag na 200 kilometer in Leeuwarden zal finishen.

