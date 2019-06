Ada zwom voor zieke man stuk mee met Maarten van der Weijden: "Waar ben ik aan begonnen"

HIPPOLYTUSHOEF - Ada Hijlkema uit Hippolytushoef zwom vanmiddag in het Friese Stavoren twee kilometer mee tijdens de Elfstedenzwemtocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Ze deed dit om geld in te zamelen voor haar man die aan longkanker lijdt. De zwemtocht viel haar zwaarder dan aanvankelijk gedacht.

Het was Ada's streven om minstens duizend euro op te halen voor onderzoek naar immunotherapie. "Dat heeft mijn man al een paar keer gehad en soms sloeg het aan. Er is heel veel geld nodig voor onderzoek. Dat vertel ik aan mensen en dan komen reacties en donaties uit de raarste hoeken", vertelt ze.

Ze is dan ook door het dolle heen als ze de twee kilometer achter de rug heeft: "Ik heb het gered! Ik dacht af en toe wel 'dit is veel zwaarder dan in het zwembad' en 'waar ben ik aan begonnen'. Maar ik ben enorm trots op het bedrag dat bijeen gebracht is door al onze vrienden, familie, bekenden en zelfs onbekenden."

Huilend aan de finish

Tal van vrienden en familie van Ada stonden langs de kant om haar aan te moedigen tijdens de laatste meters: "Dat geeft een enorme kick, net als alle onbekenden langs de kant."

Ook de man van Ada kan zijn geluk niet op als blijkt dat ze de tocht heeft volbracht: "De emotionele ontlading kwam toen mijn man huilend aan de finish stond. Hij was zo trots dat ik het gedaan had!"

In totaal heeft Ada al 5644 euro binnen gesleept. Hoeveel ze in totaal op zal halen is nog niet bekend. De donaties blijven maar binnenstromen.

