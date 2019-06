Tieners in ellenlange rij voor meningokokkenprik bij Rai in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij de Rai in Amsterdam is vanavond een enorme rij ontstaan. Vele jongeren kwamen daar voor een gratis meningokokkenprik.

Daar was niet helemaal op gerekend. Volgens een aanwezige stonden er 'duizenden mensen in de rij die als een kilometerslange slang over het hele terrein gaat'. Op foto's is te zien dat het erg druk is.

Slechte begeleiding

Een van de aanwezigen geeft aan een uur in de rij te hebben gestaan. Veel jongeren zouden door de rij zijn afgeschrikt en zouden zonder prik weer weg zijn gegaan. Er wordt ook geklaagd over slechte begeleiding, waardoor er in de rij erg veel gedrongen werd.

Meningokokkenziekte komt de laatste jaren steeds meer voor onder jongeren. De ziekte verspreidt zich snel en kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. De GGD nodige daarom vandaag jongeren tussen de veertien en achttien jaar uit om de prik gratis in de Rai op te komen halen.