Enorme belangstelling voor meningokokkenprik in de RAI

AMSTERDAM - De 16.000 prikken tegen de infectieziekte meningokokken die de GGD vandaag uitdeelt in de RAI, zijn erg populair. Er staat inmiddels een lange rij voor het conferentiecentrum in Amsterdam Zuid.

De prikken die de GGD vandaag geeft, horen bij een actie om meer Amsterdamse kinderen ingeënt te krijgen tegen meningokokken. Het aantal mensen met deze ziekte loopt de laatste jaren op: van gemiddeld vier per jaar voor 2015 naar 103 nu. De werknemers van het GGD zijn daarom om 13.00 uur begonnen met het vaccineren van 16.000 Amsterdamse jongeren en kinderen.

De actie van het GGD lijkt goed te werken, want al om 13.30 uur stond er een flinke rij voor de RAI. "Ik heb verhalen gehoord en in een boekje gelezen dat als je die ziekte krijgt, het vrij snel klaar kan zijn", zegt de vijftienjarige Senna, die ook in de rij staat.

Meningokokken

Meningokokken is een infectieziekte die ontstaat door de bacterie meningokok. De infectie kan zorgen voor een heel ernstig ziektebeeld met bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Mensen die ziek worden raken soms in shock waarna ze overlijden. Er zijn verschillende typen meningokokken, maar in Nederland worden mensen vooral ziek van de types B, C, W en Y. De inenting beschermt tegen types A, C, W en Y.

In Amsterdam laat slechts 77 procent van de kinderen zich vaccineren, landelijk is dit 86 procent. Ook Senna kent kinderen die de prik niet halen. "Ik heb ook vrienden die mij raar aankeken toen ik het hier over had. Die laten zich niet inenten. Hun ouders zijn er denk ik minder mee bezig."

De actie van het GGD loopt nog tot acht uur vanavond. Tot die tijd hebben Amsterdamse kinderen dus nog de tijd om de prik te halen.