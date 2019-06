Opgepakte Diemense wethouder Nuijens spuugde agent in gezicht

AMSTERDAM - Jorrit Nuijens, de GroenLinks-wethouder in Diemen die vanmiddag werd opgepakt in Amsterdam, had even daarvoor een agent in het gezicht gespuugd.

Dat blijkt uit een persbericht van de politie. In het bericht noemen ze de wethouder niet, maar schrijft de politie wel dat een "39-jarige man uit Amsterdam op het Waterlooplein aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde".

Volgens de politie verzette de man zich hevig bij zijn arrestatie. Op beelden valt te zien dat hij door meerdere agenten in bedwang wordt gehouden.

Volgens De Telegraaf ontstond het conflict toen Nuijens bezwaar maakte omdat hij gefilmd werd door een cameraploeg die met agenten meeliep. "We gaan samen naar het bureau en dan gaan we deze bandopname in mijn bijzijn vernietigen", zei Nuijens. Op enig moment zegt de agent dat hij het 'een beetje zat is', waarna Nuijens wordt aangehouden.