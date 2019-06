Diemense wethouder Jorrit Nuijens opgepakt in Amsterdam

AMSTERDAM - Jorrit Nuijens, GroenLinks-wethouder in Diemen en voormalig gemeenteraadslid in Amsterdam, is vanmiddag door de politie in Amsterdam gearresteerd.

Dat schrijft De Telegraaf. Op diverse video's, die journalist Mike Muller op Twitter heeft gezet, is te zien hoe de wethouder na een discussie met agenten in de boeien wordt geslagen. Een woordvoerder van de politie wil na vragen van AT5 niet ingaan op de aanhouding, omdat het om een specifieke individu gaat.

Nuijens maakte bezwaar omdat hij gefilmd werd door een cameraploeg die met agenten meeliep. "We gaan samen naar het bureau en dan gaan we deze bandopname in mijn bijzijn vernietigen", zegt Nuijens. Op enig moment zegt de agent dat hij het 'een beetje zat is', waarna Nuijens wordt aangehouden.

'Tekeer als een idioot'

Agenten zouden volgens omstanders naar het naastgelegen terras zijn opgeroepen, vanwege een melding van overlast. Een ober van het café zegt tegen de krant dat diegene flink tekeer ging: "Hij ging heel hard schreeuwen. Hij ging tekeer als een idioot."

Op beelden valt te zien dat Nuijens door meerdere agenten in bedwang wordt gehouden: