Hilversums restaurant draait met bijzonder personeel

HILVERSUM - Jannemieke en Kees Verhoeff zijn eigenaren van het restaurant Puur Smaeck in Hilversum waar al ruim tien jaar mensen werken met een verstandelijke beperking. Volgens Kees verdient iedereen een volwaardige plek in de samenleving. NH Buurten ging bij het echtpaar langs.

Voor Kees Verhoeff was het logisch dat hij 'beperkt' personeel in dienst zou nemen. "Mijn vrouw en ik denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Iedereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij", vertelt Kees.

In de horecagelegenheid werken dertien medewerkers met een verstandelijke beperking. Dat het stel extra tijd moet steken in het personeel is geen bezwaar voor ze. Volgens Jannemieke is het ook geen eenrichtingsverkeer. "Ik leer veel van ze, bijvoorbeeld dat ik niet zo zwaar aan alles moet tillen. En dat het soms een tandje rustiger kan."

Chanda Minkes is een van de personeelsleden. Ze werkt drie dagen per week als gastvrouw en is daar blij mee. "Dit werk is heel belangrijk voor mij. Het is mijn toekomst. Ik wil laten zien dat ik veel heb geleerd", aldus Chanda.