Musical maar dan anders, met verstandelijk beperkte toneelspelers

BLARICUM - In Blaricum is gisteravond een bijzondere musicalvoorstelling gehouden: de spelers zijn namelijk verstandelijk beperkt. MusicalAnders is daarom létterlijk een musical die anders is dan andere. Het thema van de show? De Lachfactor.

Het musicalkoor is vijf jaar geleden opgericht en wordt draaiende gehouden door vijf vrijwilligers.

De voorstelling van gisteravond ging over het fictieve televisieprogramma De Lachfactor en werd opgevoerd in het basisscholencomplex aan de Levensboom in de wijk Blaricum Bijvanck.

Bekijk hieronder de reportage van NH Gooi: