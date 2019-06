Winkelend publiek over mogelijk vertrek Hudson's Bay: "Is ook wel een beetje duur"

HAARLEM - Tranen vloeien er in de Haarlemse binnenstad niet om het mogelijke vertrek van Hudson's Bay. Het winkelend publiek treurt niet echt om het warenhuis. De toekomst van de oude V&D gaat de Haarlemmers meer aan het hart.

Hudson's Bay volgde de V&D op die decennialang in het pand zat. De nieuwe bewoner reageert al maanden niet op een stroom geruchten over dat het heel slecht gaat. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat het huurcontract al zou zijn opgezegd.

"Het was heel rustig binnen", vertelt een man die net de Hudson's Bay komt uitgelopen. "Ik vind het niet zo'n geweldige winkel. Ik had liever de V&D van vroeger. Daar hadden ze andere keuze en de spullen waren goedkoper."

Andere passanten hebben het ook over de 'te dure' producten in het nieuwe warenhuis.

Speculeren

Net als na het vertrek van de V&D is het grote speculeren weer begonnen over de toekomst van het iconische pand aan het Verwulft. Moeten er weer kunstenaars terugkeren? Of misschien meerdere winkels met minder dure merken? Iedereen lijkt zich al neer te leggen bij een vertrek van Hudson's Bay. "Ik vind het jammer. Ik vind dat het ene winkelpand moet blijven."

Anderen maken zich eerder druk over het restaurant dat bovenin het pand zit. "Het maakt me niet uit wat erin komt. Als er maar een restaurant in zit."

Woningbouw

Woningbouw is ook een optie die wordt genoemd. Het zou toch prachtig wonen zijn op zo'n plek? Maar een vrouw heeft daar een mooi bezwaar op tegen. "Dat zou jammer zijn. Want als je er woont en je wilt winkelen, dan zijn er geen winkels meer..."