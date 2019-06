Wielrenner Katwoude botste tegen geparkeerde politiebus op fietspad: slachtoffer gereanimeerd

KATWOUDE - De wielrenner die vanmorgen rond 5.00 uur gewond raakte op het fietspad langs de N247 bij Katwoude, botste tegen een politiebus op die op het fietspad geparkeerd stond.

De 64-jarge man uit Volendam raakte door de klap buiten kennis, waarna de agenten in het busje de fietser direct zijn gaan reanimeren.

Het is onduidelijk of de bus te zien was voor de fietser: de wagen stond daar om de snelheid van automobilisten te controleren. Op het tijdstip van de botsing was de zon nog niet op. Volgens een woordvoerder van de politie was de wagen "opvallend geparkeerd".

Lees ook: Wielrenner gewond na val op N247 bij Katwoude

De fietser is na de reanimatie overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend.