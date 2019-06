Wielrenner gewond na val op N247 bij Katwoude

KATWOUDE - Een wielrenner is vanochtend gewond geraakt na een val op de N247 bij Katwoude. De weg is in verband met politieonderzoek afgesloten enige tijd afgesloten geweest, maar is nu weer open.

De wielrenner zou volgens een getuige om nog onbekende reden zijn gevallen. De fiets van het slachtoffer lag op de weg.

De politie doet onderzoek op de N247 om de oorzaak van de val te achterhalen.

Het slachtoffer zou naar het ziekenhuis zijn gebracht.