Raadsleden Bergen willen onafhankelijk onderzoek naar verkoop vastgoed

BERGEN - "Wij zijn verbijsterd en geschokt", vertelt Mariella van Kranen, gemeenteraadslid van Gemeentebelangen BES van de gemeente Bergen. Haar partij wil een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed in Bergen. Vandaag werd bekend dat Bergen een groot aantal huurpanden ver onder de WOZ-waarde heeft verkocht aan particulieren en vastgoedondernemers.

In totaal gaat het om vijftien panden die ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht. Veel van deze woningen werden verkocht aan de zittende huurders. In totaal is de gemeentekas hierdoor zo'n een à twee miljoen euro misgelopen. "De door Gemeentebelangen geraadpleegde vastgoedexperts en juristen zijn ook verbijsterd dat dit plaats heeft kunnen vinden zonder dat de gemeenteraad hierover geïnformeerd werd", aldus Van Kranenburg.

Gemeentebelangen is niet de enige partij die met vragen blijft zitten. Ook GroenLinks pleit voor een onafhankelijk onderzoek. "In de periode waarover geschreven wordt, zat ik ook in de gemeenteraad", vertelt fractievoorzitter Solita Groen-Bruschke. "Wij willen laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en of we ons wel aan de regels hebben gehouden. Als er fouten zijn gemaakt. moeten we dat erkennen. We moeten ook in de spiegel kijken."

Nieuw vertrouwen

Volgens Laura Hoogendonk van de VVD wordt er bij haar partij ook gedacht aan een onafhankelijk onderzoek. "Integriteit staat hoog op de agenda. We zijn hier wel van onder de indruk. Er is niet alleen aan huurders verkocht, maar ook aan ontwikkelaars. De vraag is hoe dat heeft kunnen gebeuren. We gaan voor integriteit en willen zorgen voor nieuw vertrouwen."

De PvdA wil vooral eerst van het college van Bergen weten hoe de verkoop van het vastgoed in z'n werk is gegaan. "Wij zijn geen voorstander van vastgoed dat verkocht wordt aan een partij die ermee gaat speculeren", vertelt fractievoorzitter Peter van Huissteden. "Ik ben vooral benieuwd wat de overwegingen van het college zijn geweest en waarom er voor deze systematiek is gekozen. Hoe is de gemeente tot deze prijzen gekomen."