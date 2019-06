Panoramaterras op Schiphol pas eind dit jaar weer open

SCHIPHOL - Het Panoramaterras van Schiphol blijft langer dicht dan gepland. Het terras op het dak van Schiphol, geliefd bij vliegtuigspotters, is al sinds 1 maart gesloten in verband met werkzaamheden aan Vertrekhal 1. De luchthaven zou binnenkort alweer opengaan, maar liefhebbers moeten nog een half jaar extra geduld hebben.

Momenteel werkt Schiphol aan een verbouwing aan Vertrekhal 1. Net als bij Vertrekhal 2 en 3 verhuist de veiligheidscontrole naar een verdieping boven de incheckbalies. De enige route naar het Panoramaterras wordt tijdens de werkzaamheden gebruikt door de bouwbedrijven.

Volgens Schiphol zijn de bouwers tijdens werkzaamheden op leidingen gestuit die ze – tegen de verwachting in - niet om konden leggen. Dit vraagt extra tijd voor een nieuw ontwerp. Naar verwachting is het voor bezoekers eind dit jaar weer mogelijk vrienden of familie vanaf het Panoramaterras uit te komen zwaaien of vliegtuigen te spotten.

Luxe lounge

Het Panoramaterras is de afgelopen jaren een stuk kleiner geworden. Schiphol had een deel van de ruimte nodig voor nieuwe luxe lounges voor Business Class-passagiers. Onlangs is ook een self-service restaurant met speelruimte voor kinderen vervangen door twee chique lounges, waaronder de Star Alliance Lounge voor passagiers van onder andere Lufthansa en United Airlines.