Boeing 767 van Delta met technisch mankement wijkt uit naar Schiphol

SCHIPHOL - Een Boeing 767-300 van Delta Air Lines die op weg was van Parijs naar Detroit in de Verenigde Staten, wijkt momenteel uit naar Schiphol. Het vliegtuig is al bijna twee uur rondjes aan het vliegen boven Frankrijk en de Noordzee om licht genoeg te zijn voor een veilige tussenlanding op Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland bevestigt aan NH Nieuws dat er een toestel op weg van Parijs naar Detroit naar Schiphol uitwijkt. Delta Air Lines zoekt nog uit waarom de Boeing in de problemen is geraakt. Naar verluidt gaat het om een technisch mankement aan een van de twee motoren.

De keuze om voor Schiphol te kiezen om het eventuele technische mankement te komen verhelpen is logisch: Amsterdam is de grootste buitenlandse thuishaven van het Amerikaanse Delta Air Lines. Vanuit Schiphol vliegt Delta 21 keer per dag naar 11 bestemmingen. KLM is een belangrijke partner van de maatschappij.