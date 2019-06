Politie biedt 15.000 euro voor gouden tip in vermissingszaak Frederik Pallesen

AALSMEER - De politie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die de vermissingszaak van Frederik Pallesen kan oplossen als het blijkt te gaan om een misdrijf.

De 25-jarige Aalsmeerder is al sinds 15 januari 2019 vermist. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een misdrijf. Vandaag werd tijdens Opsporing Verzocht aandacht besteed aan zijn vermissing.

Deense ouders

Pallesen is zoon van een Deens stel. Toen hij drie jaar was, verhuisde het gezin naar Nederland. Op het moment dat hij verdween, woonde hij bij zijn ouders aan het Rameaulaantje in Aalsmeer.

De man is ongeveer 1.80 lang en heeft een 'tenger postuur en rossig blond haar'. Op beide armen heeft hij grote, opvallende tatoeages.

Hand- en spandiensten

Frederik Pallesen werkte af en toe in het bedrijf van zijn ouders en was daarnaast werkzaam als koerier. De politie is er tijdens het onderzoek naar zijn verdwijning achtergekomen dat hij in de periode voordat hij vermist raakte betrokken was bij wat criminele activiteiten. Hij zou geen kopstuk zijn in de georganiseerde misdaad, maar wel af en toe wat 'hand- en spandiensten' hebben verleend. De politie benoemt dat zijn rol in dat circuit mogelijk aanleiding is voor zijn verdwijning.

Bankpas

De ouders van Frederik hebben hem voor het laatst gezien op maandag 14 januari rond 22.00 uur, toen hij naar zijn kamer ging om te slapen. Hij zou de volgende ochtend van huis vertrokken moeten zijn, maar tot dusver heeft niemand hem op dinsdag nog gezien.

De politie gaat er vanuit dat de man niet vrijwillig verdwenen is. Zo heeft hij geen bankpas meegenomen en heeft hij ook geen extra set kleding bij zich.

Almere

Uit onderzoek blijkt dat zijn telefoon op 15 januari van Aalsmeer naar Schiphol is verplaatst. Daarna is er nog een signaal gevonden in Almere, aan de rand van het stadscentrum bij het Weerwater. Frederik kwam hier regelmatig. Hierna is het toestel niet meer actief geweest.