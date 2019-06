Sjonny W. ontkent betrokkenheid bij moorden op drie vrouwen

AMSTERDAM - De 44-jarige Sjonny W. die vandaag terechtstaat voor de moorden op Sabrina Oosterbeek, Mirela Mos en Monique Roossien (foto), ontkent alle betrokkenheid bij hun overlijden. Dat zei hij vandaag in de rechtszaal.

Het is vandaag de eerste dag van de rechtszaak tegen Sjonny W. De verdachte zei meerdere keren tegen de rechter dat hij details over de avonden die hij met de drie vrouwen doorbracht niet meer weet.

Sabrina Oosterbeek is sinds maart 2017 vermist. Sabrina was in de nacht van haar vermissing bij W. thuis. W. heeft eerder toegegeven dat de twee seks hadden met elkaar en samen drugs gebruikten. W. zei dat hij met Sabrina naar buiten is gelopen en haar daarna niet meer heeft gezien.

Lees ook: Sjonny W. voor de rechter voor dood drie vrouwen

Fiets gekocht

W. zou in diezelfde nacht de fiets van Sabrina hebben gekocht. Eerder ontkende W. dat hij haar fiets zou hebben overgenomen, maar na het tonen van camerabeelden gaf hij het toch toe. Volgens W. kocht hij wel vaker fietsen van haar.

In 2017 werd bekendgemaakt dat W. na een DNA-match ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Mirela Mos in 2004. Haar lichaam werd in 2004 aangetroffen in vuilniszakken in Zuidoost-Amsterdam.

Lees ook: Bloedsporen in auto vermoorde vrouw linkt Sjonny W. aan andere moord

Derde moord

Eind 2017 maakt het OM ook bekend dat W. ook wordt verdacht van een derde moord, op Monique Roossien. In 2003 werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden aan de rand van het IJmeer.

Voor de rechtszaak zijn deze week drie dagen uitgetrokken.