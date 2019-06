Politie twijfelt na knalgeluiden Zwaag: "Moeten nog maar zien of het een schietpartij was"

ZWAAG - Het is volgens de politie nog maar de vraag of er vannacht ook echt een schietpartij heeft plaatsgevonden aan de Hoefijzer in Zwaag. "Er zijn knalgeluiden gehoord, ja. We moeten nog maar zien of dat een schietpartij was", aldus een woordvoerder.

De politie kreeg vannacht een melding van schoten aan de Hoefijzer in Zwaag. Volgens een buurtbewoner zouden er vier schoten zijn gelost. Eerder bevestigde de politie vanochtend aan NH Nieuws dat het om een schietpartij zou gaan. Hier twijfelen ze nu over omdat er in het onderzoek nog geen bewijs is gevonden.

'Eigenlijk rustig in de straat'

"Toen we aankwamen bij het huis, was het eigenlijk erg rustig in de straat. We hebben toen onderzoek gedaan en zijn daar nog steeds mee bezig", aldus de politie aan NH Nieuws. De politie ontkracht ook direct de geruchten dat er een auto zou zijn klemgereden vannacht.

Of er daadwerkelijk een schietpartij heeft plaatsgevonden, kan de politie nog niet bevestigen. "Er zijn knalgeluiden gehoord, maar of dit ook betekent dat er een schietpartij is geweest moeten we nog maar zien."

'Misschien een kogelgat'

In een raam van de woning zou mogelijk een kogelgat zijn ontdekt. Ook dit vindt de politie nog te vroeg om als dusdanig aan te wijzen. "Het klopt dat we ergens in een raam een klein rond gaatje hebben gevonden. Maar of dit een kogelgat is van vannacht, moet het onderzoek ook nog uitwijzen. Misschien zat het gat er al."