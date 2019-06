Meerdere schoten gelost in Zwaag: "Maak dat je wegkomt"

ZWAAG - Aan het Hoefijzer in Zwaag is afgelopen nacht geschoten. Volgens een buurtbewoner zijn er vier schoten gelost. De politie doet onderzoek.

De politie bevestigt aan NH Nieuws dat er inderdaad is geschoten. Wie of wat het doelwit was, wordt op dit moment onderzocht. Een woordvoerder laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen.

Zwarte auto

Een buurtbewoner laat aan NH Nieuws weten te hebben gezien hoe een zwarte auto hard wegreed. Een andere getuige hoorde vier schoten en daarna geschreeuw: "Rennen, maak dat je wegkomt!".

De politie verwacht later vandaag meer te kunnen zeggen over de schietpartij. Wie wat heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.