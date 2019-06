Dit gaat een kaartje voor de Formule 1 in Zandvoort je kosten

ZANDVOORT - Wie nu al zeker weet dat hij de komende drie jaar bij de Grote Prijs van Nederland aanwezig wil zijn kan alvast een passe-partout kopen voor de komende drie jaar. De goedkoopste optie? Een duinkaart van 555 euro.

Met die passe-partout krijg je het hele weekend toegang tot het circuit via de duinen, drie jaar lang. Een losse dagkaart kopen kan ook; het goedkoopste ticket op zondag kost je dan 140 euro voor een plek de duinen.

Zeven zones

De plaatsing is verdeeld over zeven zones, bij welke verschillende prijzen horen. Zo kost een dagkaart op zondag voor de best geplaatste tribune, de Main Straight, 448 euro. De goedkoopste plek op de tribune kost 185 euro.

Registratie gesloten

Racefans konden zich tot gisteren registreren om mee te mogen dingen in de kaartverkoop. De organisatie liet eerder al weten dat er bij grote belangstelling sprake zou zijn van een loting, schrijft Nu.nl. Volgende week krijgen geregistreerde belangstellenden een mail waarin een persoonlijke link staat waarmee ze tickets kunnen kopen.

Wanneer de Formule 1 precies gaat plaatsvinden is nog altijd onbekend. Verschillende organisaties pleiten ervoor om de wedstrijd in ieder geval niet in het weekend van 3 mei te organiseren, omdat het dan tijdens toekomstige edities op Dodenherdenking of Bevrijdingsdag zou kunnen vallen.