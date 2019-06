Heimwee naar Wijk aan Zee nadat Karin móest vertrekken vanwege Tata

WIJK AAN ZEE - Karin van Bokhoven nam een jaar geleden een rigoureus besluit. Vanwege haar steeds slechter wordende gezondheid vertrok ze uit Wijk aan Zee, het dorp onder de rook van Tata Steel. Fysiek gaat het nu veel beter met haar. Helaas is er een andere kwaal bijgekomen: Karin wordt verscheurd door heimwee.

Hoewel ze maar vijf jaar in de badplaats woonde, is ze intens gaan houden van het dorp, de sfeer en de mensen. Toch zat er in 2018 niets anders op dan te verhuizen naar relatief schonere lucht.

Sinds een hartinfarct in 2014 wordt Karin gekweld door spasmen in de kransslagader. Dat gebeurde in Wijk aan Zee met de regelmaat van de klok. Het was ziekenhuis in, ziekenhuis uit.

Het werd haar duidelijk dat het te maken heeft met de fijnstof in haar oude woonplaats. "Ik kon de klok erop gelijkzetten. Als er een fijnstofpiek was, kreeg ik een spasme. Ook merkte ik het als ik weekje weg was geweest. Dan ging het prima, maar éénmaal terug in Wijk aan Zee kreeg ik weer gezondheidsproblemen."

Laatste jaren

Ze geeft Tata Steel niet de schuld van haar hartprobleem. "Dat is genetisch bepaald en bovendien heb ik gerookt, zoals bekend niet bevorderlijk voor je gezondheid. Maar wat ik Tata Steel wel kwalijk neem is dat ik er met mijn hartproblemen niet kan blijven wonen. Ik word met deze ziekte niet oud. Hoe mooi zou het zijn als ik de laatste jaren zou kunnen wonen in het dorp waar ik zo van hou? Dat dat niet kan, doet pijn."