De Jongens uit Schoorl laten kinderen kennismaken met de uitdagingen van de zee

CAMPERDUIN - Noord-Holland is gezegend met een lange kuststrook waar volop gezwommen en gesport kan worden. Maar zwemmen in zee kan ook gevaarlijk zijn. Daarom leren De Jongens uit Schoorl kinderen omgaan met de ‘uitdagingen’ van de zee.

Vanuit hun gloednieuwe paviljoen op het strand van Camperduin organiseren De Jongens uit Schoorl zomerkampen, schooluitjes en bedrijfsuitjes. Ze zijn stuk voor stuk sportieve jongeren voor wie de zee geen geheimen kent.

"We zien de duinen als een grote speeltuin en het strand als een pretpark waarbij de branding de grootste attractie is", aldus Joost Botman, een van De Jongens, tegen NH Nieuws. "Als we niet aan het werk zijn, springen we het water in en gaan we zelf surfen."

Vandaag zijn leerlingen van Groep 8 van OBS Kindercampus King uit Amstelveen op bezoek. De kinderen gaan straks raften in de branding. Maar eerst krijgen ze voorlichting over onder andere golfstroming, zandbanken en muien. "De zee is een fantastische speeltuin om in te spelen. Maar daar moeten de kinderen natuurlijk wel mee om kunnen gaan. En dat leren wij de kinderen hier in theorie en in de praktijk", vertelt hoofd-instructeur Bas van der Harst.

Na de les zijn de kinderen klaar om de zee in te gaan. Sarah Bitang weet wat ze moet doen als ze in een mui terechtkomt. "Niet terugzwemmen maar meegaan met de stroming en dan naar de buitenkant zwemmen", zegt ze zelfverzekerd. Ook weet ze hoe je een mui herkent. "Daar waar er geen golven zijn is de mui. En waar de golven omslaan is een zandbank, daar zit je dus goed."

Tijdens het raften gaat het er wild aan toe. Slechts enkele kinderen weten op het rubbervlot te blijven als de golven erop slaan. Maar dat mag de pret niet drukken. De Jongens uit Schoorl, alsmede 'De Meiden van De Jongens', staan klaar om de kinderen op te vangen.

