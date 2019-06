Belgische wielrenner Joris Rogiers fietst 198 rondes over circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Hij deed geen oog dicht en fietste maar liefst 198 ronden over het circuit van Zandvoort: de Belg Joris Rogiers. Alkmaarder Ramses Bekkenk was niet in goede doen en moest helaas afstappen vannacht. Hij heeft wel nog steeds het record van 204 ronden in handen.

Zaterdagmiddag om 12 uur startte '24H Cycling Zandvoort', een evenement waarbij wielrenners zoveel mogelijk rondjes mogen rijden over het circuit. In groepen, of alleen. In groepjes kan je elkaar natuurlijk om de paar uur afwisselen en een beetje slapen, maar de solo-rijders gaan in één stuk door. Dertig wielrenners gingen die uitdaging aan.

Afzien

Pieters, afkomstig uit Lochristi in de buurt van Gent, oogt behoorlijk 'op' bij de finish. "Ca va, het gaat nu beter dan onderweg. Ik heb erg veel last van maagkrampen gehad en moest veel stoppen om naar het toilet te gaan." Desondanks trapte de Belg gewoon door, maar hij kon helaas ook niet op hulp rekenen op het circuit. "Er was 's nachts geen enkele groep om in te rijden. Ik heb van de 850 kilometer zo'n 300 kilometer in niemandsland gereden."

Wie wil weten hoe het is om een ronde over het circuit te fietsen, kijk dan naar de volgende beelden: