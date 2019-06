Ramses Bekkenk fietst 24 uur lang op circuit Zandvoort: "Voor mij eigenlijk een eitje"

ZANDVOORT - Het circuit van Zandvoort staat dit weekend helemaal in het teken van fietsen. Enkele honderden fanatiekelingen uit binnen- en buitenland mogen 24 uur lang rondjes rijden. In teams, of, zoals de Alkmaarse wielrenner Ramses Bekkenk, helemaal alleen.

De pitboxen staan vol tentjes en luchtbedden. Wielrenners die het vannacht niet meer trekken, kunnen daar dan even een uiltje knappen. Ramses Bekkenk gaat dat waarschijnlijk niet doen. Hij wil zijn oude record van 204 rondjes verbreken.

Eitje

Voor de meeste mensen is 24 uur op een fiets zitten geen doen. Ramses is inmiddels wel wat gewend. "Ik heb vorig jaar 1075 kilometer in de Zuid-Afrikaanse woestijn gereden, met wind tegen op de mountainbike. Dat is niet te vergelijken met dit. Daar deed ik vijftig uur over. Ik heb ook ooit zeventig uur in Noorwegen gereden, dus dan is dit eigenlijk een eitje", zegt hij lachend.

Wow!

Voordat de wielrenners beginnen, mag iedereen die dat wil een rondje komen rijden. Ondanks het slechte weer staan er zo'n honderd mensen, jong en oud, met stalen ros in de hand aan de start. Een meneer uit Zandvoort is doorweekt, maar geniet met volle teugen. "Wow!", zegt hij bij de finish.

Wil je weten hoe het is om een rondje op je fiets over het circuit te rijden? Kijk dan naar de volgende beelden, gemaakt door één van de deelnemers vanmorgen.

Het fietsevenement op het ciruit is onderdeel van '24H Zandvoort'. Dat betekent dat overal in het kustdorp de deuren worden geopend voor het publiek. Zandvoort wil op deze manier graag laten zien dat het veel te bieden heeft, naast alleen een strand, circuit en boulevard. Kijk hier voor het hele programma.