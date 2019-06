Commotie om natuur Blaricum Beach: "Wij willen ook ons pleziertje"

BLARICUM - De vereniging Vrienden van het Gooi heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen om van Blaricum Beach een nieuw strand te maken met een vast paviljoen. Aan de andere kant reageert de Gooise gemeenschap met veel onbegrip op het ingediende bezwaar: "Gun ons ook ons plezier."

Dat is één van de vele reacties op de Facebookpagina van de klagende vereniging. "Erg leuk dat er vertier is. Niet zo lopen zeiken...", is de reactie van een ander.

Vrienden van het Gooi maakt zich zorgen over de schade die Blaricum Beach aan de natuur toebrengt en wil dat de gemeente zich houdt aan de geldende natuurbeschermingsregels.

Op dit moment staat er nog een tijdelijk strandpaviljoen, maar ondernemer Jan Geesink heeft plannen voor een vast paviljoen voor de komende 10 jaar, en uiteindelijk een opgespoten eiland voor de kust van Blaricum. De vereniging wil dit voor zijn en heeft besloten daarom nu al bezwaar te maken.

Na alle kritiek die ze nu hebben gekregen, zijn ze toch niet van plan hun bezwaarschrift in te trekken, vertelde voorzitter Hans Metz van Vrienden van het Gooi bij NH Gooi Radio.

De Gooiers die wel willen dat Blaricum Beach wordt uitgebreid, worden bijgestaan door Rink Jan Slotema die een open brief stuurde met de oproep om niet direct juridische stappen te ondernemen.