"André bedankt! André bedankt!" Fanfarekorps door het dolle heen door reddende engel Rieu

HAARLEM - "Hij is onze Messias!" De bandleden van Blij met Muziek kunnen hun geluk niet op. Nadat van de week de aanhangwagen vol met muziekinstrumenten van het fanfarekorps voor verstandelijk beperkten werd gestolen, leek de toekomst onzeker. Totdat niemand minder dan wereldster André Rieu hoorde over de diefstal.

De wereldberoemde muzikant heeft namelijk toegezegd de rekening te betalen voor nieuwe instrumenten. Donderdag nog vertelde de band in tranen hoeveel impact deze diefstal had.

De tranen kunnen worden gedroogd! "Het is geweldig", roept begeleider Piet van der Kubbe uit. "We praten over een riant bedrag. Het gaat al gauw richting vijftienduizend euro. Woorden schieten te kort. Duizendmaal dank", vertelt hij geëmotioneerd.

Bekijk hier hoe blij de bandleden zijn!



Leeninstrumenten

Ook een band uit Haarlem biedt Blij met Muziek een helpende hand door instrumenten uit te lenen: "Je helpt elkaar altijd. Dat is heel simpel. Als laatste overgebleven bands in haarlem moeten we dat doen", vertelt Marcel Hagenaars van Damiate Band.