Oproep: aanhanger vol met instrumenten van fanfare gestolen

HAARLEM - Een aanhanger vol met instrumenten van de Haarlemse fanfare is afgelopen nacht gestolen. De wagen van Blij met Muziek stond langs het Spaarne. In de band spelen mensen met een verstandelijke beperking. De eigenaresse doet een emotionele oproep.

Juria van der Lubbe doet een oproep, want deze instrumenten zijn veel meer waard dan geld:

De omschrijving van de kar is: wit, aluminium met op de zijkant het logo van Blij met Muziek. Het kenteken is 79-WR-WH. De politie is op de hoogte van de diefstal. Volgens Van der Lubbe heeft het bestuur uitgebreid gesproken met de politie.