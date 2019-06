Rust van Texelse zorgboerderij doet stadse jongeren goed: "Dit was mijn redding"

TEXEL - Denise uit Heerhugowaard vond haar rust op Texel. Ze raakte in haar tienerjaren verslaafd aan wiet, drank en harddrugs en was een gevaar voor zichzelf en anderen. Via de Brijderstichting kwam ze terecht bij een zorgboerderij op Texel. Een baantje bij de boerderij leek haar saai, maar het werd haar redding. En ze ontmoette er ook nog eens haar liefde Job.

Onze man op Texel is langs bij de Novalishoeve op Texel. Daar werkt Denise; ze verzorgt vooral de tuin en de kas. Ze verzorgt de tomatenplanten, maar ook het veld met tuinbonen heeft ze helemaal opgeknapt. "Drie dagen ben ik op handen en knieën over het land gekropen om de bonen te planten. Toen was ik gebroken. Ik had overal pijn", vertelt ze.

Denise heeft een vrolijk gezicht en lacht veel. Dat was een aantal jaren geleden wel anders. Ze was verslaafd en moest uiteindelijk verplicht opgenomen worden omdat ze een gevaar voor zichzelf en anderen was. "Het stadse leven maakte me hard. Nu ben ik veel zachter en opener geworden. Daarom is er nu ook plaats voor een man. Daarvoor dacht ik altijd dat ik altijd alleen zou blijven. De Novalishoeve en Texel zijn mijn redding geweest. "

Geen gewone boerderij

De Novalishoeve is een van de vier zorgboerderijen op Texel. Er lopen zo'n dertig cliënten rond. Sommigen wat ouder, maar meestal twintigers. Ze hebben een licht verstandelijke beperking of een verslavingsverleden. De Novalishoeve is niet alleen boerderij waar koeien lopen en kippen eieren leggen; er is ook een bakkerij en een winkel waar de groente, brood, gebak en zelfgemaakt ijs verkocht wordt. Er is zelfs een terras waar gasten een kopje koffie kunnen drinken. En er is een grote tuin en een aantal kassen.

Lover Job

Job, de stralende vriend van Denise, werkt op de houtafdeling van de Novalishoeve. Hij maakt herdenkingsbanken. De banken zijn opgebouwd uit ruwe planken en worden vakkundig door hem bewerkt en in elkaar gezet. Ze worden gekocht door mensen die de banken ter herinnering aan een dierbare ergens laten plaatsen. "Er komt een mooi plaatje op met een tekst. Laatst heb ik een bank geplaatst voor een man en twee zonen. De vrouw was overleden. Bij de plaatsing van de bank werd de as van de vrouw uitgestrooid. Heel indrukwekkend."

Job is trots op zijn banken. Ze staan op verschillende plekken op Texel want Staatsbosbeheer heeft er ook veel aangeschaft.

Toen Job nog in Voorhout woonde, ging het niet goed met hem. Veel wil hij er niet over vertellen, maar het heeft ook met drugs te maken. "Ik deed ook verkeerde dingen", zegt Job. "Maar nu gaat het goed en heb ik mijn draai gevonden in de houtwerkplaats. Zonder de Novalishoeve zou ik hier niet staan. Ik ben ze erg dankbaar."

Spanningen

Zoveel verschillende mensen met een verleden levert weleens spanning op, vertelt Laura, een van de 50 medewerkers. "Mensen kunnen een terugval hebben, maar meestal vinden we dan wel een manier om mensen tot rust te laten komen. Er zijn hier zoveel verschillende werkzaamheden met verschillende dynamiek. In de bakkerij werk je veel samen in een team, maar in de tuin kun je ook lekker alleen werken."

Er is het hele jaar werk op de boerderij. "In de lente gezaaid en geplant en in de zomer en herfst geoogst. En voor de stille wintermaanden zorgen we ervoor dat we producten hebben zoals thee en bonen die we kunnen verwerken." Voor iedereen wat.



