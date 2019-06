Amerikaanse reisjournalist lyrisch over rust, duinen en eten op Texel

TEXEL - 'Oneindige groene horizon', 'beste lam ooit' en 'heerlijke frisse lucht': journalist Sebastian Modak komt superlatieven tekort om zijn ervaringen op Texel te beschrijven. Voor The New York Times bezoekt de Amerikaan 52 plekken waar je naartoe moet en 'ons' eiland is er daar - door de nadruk op duurzaam toerisme en lokaal voedsel - één van.

"De zon schijnt in een wijde blauwe lucht, waardoor de platte groene horizon oneindig lijkt", zo beschrijft Modak een van zijn middagen op het eiland. "Hoewel het naar verluidt in de zomer vol is met toeristen, was het toen ik aankwam - in de lente - nog grotendeels leeg. Ik trapte minstens drie keer op en neer over het hele eiland en kon 40 minuten lang doorgaan zonder iemand te zien."

Ervaringen

Naast de rust heeft de schrijver ook meerdere bijzondere ontmoetingen en ervaringen. Zo bezoekt hij schapenbedrijf De Waddel en fietst hij samen met boer Jan-Willem Bakker langs zijn lammeren en schapen. En ziet hij de op Texel alom aanwezige dieren terugkomen op zijn bord, in de vorm van 'de beste lamsbout die ik ooit heb geproefd'.

Die culinaire ervaring heeft Modak bij het met een Michelinster bekroonde restaurant Bij Jef in Den Hoorn, waar lokale producten veelvuldig op het menu staan. "Tegen de tijd dat het dessert was opgerold - Pernod-ijs met bloedoranje brokken en gegarneerd met een stuk gekarameliseerde dragon - was ik in een staat van euforie."

Vertraging

De Amerikaan vraagt zich in zijn recensie wel af of Texel met z'n 13.600 bewoners de druk van het massatoerisme aan kan. "Waarschijnlijk niet. Maar ja, veel mensen zullen het misschien - durf ik het te zeggen? - saai vinden", zo schrijft hij. "De tijd vertraagt op Texel, en je moet van die vertraging kunnen genieten."