Beverwijker die op De Nachtwacht stond, krijgt een gezicht: "Onderzoek moet leven inkleuren"

BEVERWIJK - De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn is misschien wel het bekendste schilderij van de wereld. Minder bekend is het verhaal achter Beverwijker Jan Brugman, die tot 1715 aan de linkerkant op het meesterwerk stond afgebeeld. Het Historisch Genootschap Midden-Kennermerland en het Museum Kennemerland hopen nu met een nieuw doeltreffend onderzoek het leven van Jan in te kleuren.

"Natuurlijk had dit veel eerder gekund, maar het Rembrandtjaar is aanleiding geweest om de handschoenen op te pakken", zegt bestuurslid van Museum Kennemerland Jeroen Zoetmulder. "We willen Jan een gezicht geven. Want waarom stond hij op de Nachtwacht? Hoe zag zijn leven eruit in Amsterdam en later in Beverwijk? Wat leveren de opgravingen op, die gedaan zijn op het perceel op de Peperstraat waar hij woonde? Dat soort vragen proberen we met het Historisch genootschap te onderzoeken en te bundelen tot het verhaal achter Jan Brugman", aldus de Beverwijker tegen NH Nieuws.

De Nachtwacht werd door Van Rijn in 1642 opgeleverd. Als het werk bij een verhuizing in 1715 niet door de entree van het Stadhuis past, wordt de schaar in het schilderij gezet. Twee schutters die poseerden gaan daarbij verloren, een daarvan is Brugman. De man waar het onderzoeksteam bestaande uit Jeroen Zoetmulder, Adrie van Dongen en Jacob Brakenhoff nu een uitgebreid onderzoek naar gaan doen.

Historisch Genootschap

Brakenhoff geniet zichtbaar als hij zijn ogen laat glijden over het imposante doek in het Rijksmuseum. "Ik kwam hier dus zestig jaar geleden al met school, en er heeft gewoon een Beverwijker op gestaan, prachtig", glundert hij. "Vlooien in de historie is altijd spannend. Het is een zoektocht naar het verleden en de wonderen van toen."

Oproep

Cees Hazenberg, de opdrachtgever tot het onderzoek roept iedereen met meer informatie over Brugman op dat te delen met het museum of het genootschap. "We willen het complete verhaal kunnen vertellen, dus meld je als je wat weet."