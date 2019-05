'Rijksmuseum wil meesterwerk van Rembrandt kopen voor 165 miljoen'

AMSTERDAM - Het Rijksmuseum in Amsterdam koopt mogelijk een nieuw meesterwerk van Rembrandt voor 165 miljoen euro. Het gaat om De vaandeldrager, dat nu in bezit is van de Franse bankiersfamilie Rothschild.

Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een publicatie van de Franse kunsthistoricus Didier Rykner in het tijdschrift La tribune de l'art. Rembrandt vervaardigde het schilderij in circa 1636.

Nauwelijks actie

Volgens Rykner komt de Franse overheid nauwelijks in actie om het meesterwerk te behouden, sinds de Rothschild-familie vorig jaar aangaf het schilderij te willen verkopen. Rykner meldt dat de familie zich bij het Franse ministerie van Cultuur had gemeld in gezelschap van een advocaat van het Rijksmuseum. Als Frankrijk het schilderij niet wilde kopen, zou het Rijksmuseum bereid zijn dat te doen.

In 2014 verkocht de familie al een ander schilderij van Rembrandt: Marten & Oopjen. Toen het Rijksmuseum op het punt stond om de aanschaf te doen, ontstond beroering in Frankrijk, schrijft de NRC. Uiteindelijk werden de twee portretten door de Nederlandse en de Franse staat samen gekocht voor 160 miljoen.

Het Rijksmuseum wilde tegenover de krant niet reageren op eventuele belangstelling voor het schilderij.