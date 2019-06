Krijgt Zaanstad binnenkort heel strenge regels voor Airbnb?

ZAANSTAD - Als het aan de gemeente ligt, wordt het verhuren van je woning via Airbnb in Zaanstad binnenkort drastisch beperkt. Waar je nu het hele jaar door mag verhuren, mag dit volgens de nieuwe plannen voor de Zaanse woningmarkt straks nog maar één maand.

Dat laat de gemeente weten in een persbericht. "Zaanstad is in trek en de woningnood is hoog. De jonge generatie maakt weinig kans op een woning." Dit is één van de redenen dat het college plannen heeft gemaakt om de verhuur van woningen aan toeristen aan banden te leggen. Op dit moment zijn er namelijk nog geen regels rondom de verhuur via Airbnb.

'Cozy room in a traditional Dutch house!' Steeds meer Zaankanters verhuren hun huis of kamer via Airbnb: volgens een in maart gepresenteerd rapport van de provincie waren er in december 2018 zo'n 315 Airbnb's in de Zaanstreek. Twintig procent meer dan het jaar ervoor.

Het gros van de Zaanse woningeigenaren gebruiken de hoofdstad als lokkertje: 'Zaandam, close to Amsterdam and much cheaper!' of 'Feel at home in Amsterdam/Zaandam'. Een veel gebruikt trucje, volgens René Tuijn van de PvdA: "Dat zie je ook met 'Amsterdam Wetlands'. Als ze daar geld mee willen verdienen, is dat prima. Maar het voelt voor de gemiddelde Zaankanter natuurlijk als vloeken, want we zijn Zaankanter en geen Amsterdammers."

Één maand

Door de verhuur voor toeristen te beperken tot vier weken (30 dagen), wil de gemeente kansen creëeren voor Zaanse woningzoekenden. "Woningen moeten worden gebruik waarvoor ze bedoeld zijn", is te lezen in het persbericht. Voor nieuwe koopwoningen komt een zelfbewoningsplicht van twee jaar.

Hoe de gemeente dit allemaal gaat handhaven, kunnen ze nog niet zeggen. In Amsterdam geldt sinds 1 januari een verhuurmaximum van een maand, maar dit zou na het ingaan van de regel op veel plekken in de hoofstad nog niet worden nageleefd. Een boete voor het illegaal verhuren via Airbnb kan daar oplopen tot 20.500 euro. Een woordvoerder van gemeente Zaanstreek laat weten: "Dit wordt binnenkort allemaal besproken in de raad."

Naast de Airbnb-plannen wil de gemeente de 'markt sturen om nieuwbouw te versnellen' en 'alles op alles zetten zodat de kwaliteit van bestaande woningen verbetert'. Ook wil de gemeente experimenteren met het verlagen van de inschrijfleeftijd naar zestien voor sociale woningen voor Zaanse jongeren.

De plannen zijn vandaag voorgelegd aan de gemeenteraad en een besluit wordt verwacht binnen een aantal weken.