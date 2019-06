Amsterdammer (16) gewond na steekincident in Beverwijk: politie zoekt getuigen

BEVERWIJK - Bij een ruzie op de Veldstraat in Beverwijk is gisteravond een 16-jarige Amsterdammer gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer zat als passagier achterop een bromfiets. Hij reed met de bestuurder over de Veldstraat. Hier werden zij tegengehouden door een jongen, die met het slachtoffer in gesprek ging. Dit gesprek liep uit op een ruzie, waarbij het slachtoffer werd neergestoken. Lees ook: Gewonde bij vechtpartij in Beverwijk De Amsterdammer werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen vielen gelukkig mee.