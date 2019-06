Gewonde bij vechtpartij in Beverwijk

BEVERWIJK - Bij een vechtpartij op het kruispunt van van de Trijntje Kemphaanstraat met de Arendsweg in Beverwijk is vanavond even na 21.30 uur een gewonde gevallen.

Volgens een getuige zou er iemand na de vechtpartij zijn neergestoken, maar de politie kon dat niet bevestigen. Hoe erg de verwondingen van het slachtoffer zijn, is nog niet bekend.

De politie is in de buurt nog op zoek naar de verdachte(n).