Circuit Zandvoort wil liever geen Formule 1-races rond 4 en 5 mei

ZANDVOORT - De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort heeft de Formula One Group (FOM) gevraagd geen Dutch Grand Prix te plannen rond 4 en 5 mei. Dat zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben volgend jaar een speciaal tintje, omdat de oorlog dan 75 jaar geleden eindigde. Dan zijn er in Nederland en in de regio Zandvoort extra bijeenkomsten gepland. Bovendien ligt bijvoorbeeld de Nationale Erebegraafplaats in Overveen langs de route naar het circuit.

De FOM heeft nog niet bekendgemaakt op welke zondag in mei de Dutch Grand Prix wordt verreden. Directeur Van Overdijk: "Wij hebben voor ons gevoelige dagen doorgegeven waarbij we liever weg willen blijven. Daarover hebben we alleen een adviesrol, de FOM beslist. Naar mijn inschatting is FOM wel gevoelig voor zulke argumenten. Wij denken dat het voor volgend jaar en de jaren erna prima wordt geregeld."

Van Overdijk zegt nog niet te weten in welk weekend de Formule 1 naar Zandvoort komt. Dat wordt waarschijnlijk eind juli of in augustus bekend. "Ik hoor het liever vandaag dan morgen."