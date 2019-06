Verdriet en ongeloof overheersen na diefstal instrumentenwagen: "Hier houdt het op"

HAARLEM - Met tranen in haar ogen vertelt eigenaresse Juria van der Lubbe over de diefstal van een wagen vol muziekinstrumenten van de Haarlemse fanfare, die afgelopen nacht werd gestolen. In de band spelen mensen met een verstandelijke beperking. "Ik voel ongeloof en onmacht, we hebben hier 17 jaar voor gewerkt."

In de wagen, die vannacht langs het Spaarne werd gestolen, zaten nagenoeg alle instrumenten die worden gebruikt bij optredens van de fanfare Blij met Muziek. Het aanzicht in de repetitieruimte, waar nu alleen nog wat oude instrumenten staan, bevestigt die pijnlijke waarheid nog eens. "Trommels, baritons, trompetten, lira's", somt Van der Lubbe de gestolen spullen op.

Lust en leven

Ook bij de bandleden is de diefstal hard aangekomen. "Muziek maken is mijn lust en leven, maar hier houdt het op", zegt Gerard Calandt. "Dat vind ik heel vervelend."

Lees ook: Oproep: aanhanger vol met instrumenten van fanfare gestolen

Extra zuur is dat er niets is verzekerd, omdat de instrumenten buiten de repetitieruimte zijn gestolen. Alsof het nog niet vervelend genoeg is, kan de band morgen ook niet spelen bij een filmpremière, nu al hun materiaal verdwenen is. "We keken er heel erg naar uit met z'n allen. Het is gewoon grof gezegd kut", zegt fanfarelid Yvonne Velting.

"Hou de aanhanger maar"

Van der Lubbe heeft nog een dringende boodschap voor de dieven. "Hou de aanhanger maar, maar geef alsjeblieft de instrumenten terug. Daar heb je toch niets aan en voor ons is het heel veel waard."