Helders schip voert reddingsactie uit op brandende olietanker in Golf van Oman

DEN HELDER - Een schip van Acta Marine, gevestigd in Den Helder, heeft vandaag hulp verleend aan de bemanning van een olietanker die in de Golf van Oman in de problemen kwam. Op het schip brak brand uit, vermoedelijk na een aanval. Dat bevestigt Cor Visser, operations director bij Acta Marine, aan NH Nieuws.

Het schip, afkomstig van een bedrijf uit Den Helder, was onderweg van Singapore naar Dubai toen het bij de Golf van Oman een mayday-melding kreeg van de Kokuka Courageous, een olietanker. Dat valt te lezen in De Telegraaf.

Scheepvaartswetten dicteren dat schepen indien mogelijk altijd moeten reageren op mayday-meldingen van andere schepen. Het Helderse schip was dusdanig in de buurt dat ze de bemanning konden evacueren en eerste hulp konden verlenen aan één bemanningslid dat lichtgewond was geraakt.

Lees ook: Nieuwe 'Marinecampus' op Willemsoord volgende stap in stadsvernieuwing Den Helder

Dikke pluim

De Kokuka Courageous vervoerde methanol toen het aangevallen werd. Sinclair McWilliams, operational project manager van Acta Marine, is vooral trots op de bemanning, die bestaat uit Nederlandse officieren en Indonesische matrozen. "Zij verdienen een dikke pluim", vertelde hij eerder op de dag aan de krant.

De Helderse bemanning heeft tijdens de reddingsoperatie volgens McWilliams geen gevaar gelopen. "Bij aankomst was de brand al geblust. Zij zagen wel een gat in de scheepshuid. Het is waarschijnlijk een aanval geweest met een explosief." Na een aantal uur zijn de geëvacueerde bemanningsleden overgedragen aan een coalitieschip, waarschijnlijk van de Amerikaanse marine.

Lees ook: Kust bij Den Helder weer veilig: "Kans dat hier nog olie aanspoelt is nihil"

Aanvallen en spanningen

De mayday-melding van de Kokuka Courageous was niet de enige vanmorgen. Ook een Noors schip stond in lichterlaaie. Volgens de Noorse autoriteiten gaat het om gerichte aanvallen.

Het is in het gebied al enkele tijd instabiel. Vorige maand werden er al vier olietankers aangevallen en dit lijkt daar een vervolg op. Volgens de Verenigde Staten ligt de schuld bij Iran, waar de premier van Japan op dit moment is om te onderhandelen. Dit lijkt vooralsnog spaak te lopen.