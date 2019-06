Deze 'megavlieg' kon de vliegenvanger niet ontwijken

AMSTERDAM - Afgelopen vrijdag vond de dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland wel een hele grote 'vlieg' vastgeplakt aan een speciale vliegenvanger. Een duif was erin verstrikt geraakt en moest geholpen worden door de dierenambulance.

De plakstrip wordt normaal gebruikt om vliegen te vangen, maar deze duif is er waarschijnlijk tegenaan gevlogen. Omdat de lijm op de strip behoorlijk sterk is, kon hij zichzelf niet los krijgen. Medewerkers van de dierenambulance hebben het plastic verwijderd en de duif overgebracht naar vogelopvang de Toevlucht in Amsterdam om de achtergebleven lijm van hem af te wassen.

Zo'n plakstrip is wel heel uniek, maar een medewerker van de dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland vertelt aan NH Nieuws dat duiven wel vaker ergens in vast komen te zitten. "Dieren komen wel vaker in de problemen door dingen die mensen gebruiken. Dit kunnen ook netten, zwerfafval of bijvoorbeeld vishaken zijn."

In de reacties onder het Facebookbericht is te lezen dat veel mensen voorstander zijn op een verbod op de vliegenstrips. Oorspronkelijke vliegenvangers van dit soort waren geïmpregneerd met insecticide, maar dit is sinds 2007 verboden door de Europese Unie.