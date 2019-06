Record van Amsterdamse postduif na 62 jaar verbroken door Overijsselse duif

AMSTERDAM - (AT5) Het record van de Amsterdamse postduif uit 1957 is na 62 jaar verslagen door duif Caballero 841 uit Overijssel.

De Amsterdamse postduif van Coen Kat vloog 62 jaar geleden vanuit het Franse Orléans door een zuidwesterstorm terug naar zijn eigenaar in de stad.

Afgelopen zaterdag waaide het opnieuw hard in Frankrijk. Toch weerhield dat de postduif er niet van om vanuit het Franse Étrœungt met een vitessevlucht naar zijn eigenaar in het Overijsselse Sibculo te vliegen, meldt het AD.

Duif Caballero 841 vloog uiteindelijk met een snelheid van 143,26 km per uur, wat net iets sneller is dan het oude record van 143,00 km per uur uit 1957.