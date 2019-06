Reorganisatieplannen Tata Steel: OR vreest voor invloed extern bureau in dagelijkse leiding

IJMUIDEN - Het nieuws dat de Europese tak van Tata Steel wil reorganiseren om 'zelfvoorzienend' te worden, zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de Centrale Ondernemingsraad van de staalgigant. Ook de Ondernemingsraad (OR) weet dat de staalmarkt onder druk staat, maar het verrast de raad 'dat Tata Steel dit zonder enige vorm van overleg naar buiten brengt'.

Dat zegt voorzitter van de Ondernemingsraad Frits van Wieringen voor de camera van NH Nieuws. "Het is een vrij goed gebruik dat we van te voren worden geïnformeerd, maar dat is nu niet gebeurd."

Tata Steels CEO Hans Fischer kondigde de reorganisatie - of in de woorden van Tata Steel: transformatie - in een interne mededeling aan.

Het bedrijf wil dat de Europese tak onafhankelijk wordt van investeringen uit India, en heeft het internationaal gerenommeerd advies- en reorganisatiebureau Alvarez & Marsal in de arm genomen om de benodigde kostenbesparingen te realiseren.

De samenwerking met 'weer' een externe partij zag Van Wieringen niet aankomen. Toch baart het hem nog meer zorgen dat een afgevaardigde van het adviesbureau zitting neemt in de dagelijkse leiding van het bedrijf. "Dat is heel ongebruikelijk."

Geen gedwongen ontslagen

Het is ook voor de voorzitter nog te vroeg om de invloed van zo'n externe partij op waarde te schatten, 'maar we hebben een werkgelegenheidspact, dus gedwongen ontslagen en dat soort zaken zijn wat ons betreft niet aan de orde."

Dat pact was het gevolg van onderhandelingen tussen Tata Steel en de vakbonden. De bonden vreesden dat veel banen zouden verdwijnen als de fusie met ThyssenKrupp door zou gaan. Om dat te voorkomen werd vorig jaar afgesproken dat er tot 2026 geen gedwongen ontslagen vallen.

Het Brusselse besluit om de stekker uit de fusieplannen te trekken, betekent ook dat de criteria die de OR aan die fusie stelde, niet langer relevant zijn. Hoewel het werkgelegenheidspact blijft staan, nemen met de aankondiging van vandaag de zorgen over de werkgelegenheid en het behoud van banen weer toe.

Uitbesteden van banen

"Ik ben bang dat allerlei oude ideeën die men in India heeft, weer boven tafel komen. Bijvoorbeeld het uitbesteden van kantoorbanen. We zijn mordicus tegen, net als de vakbonden, maar ik sluit niet uit dat dat weer gaat spelen."