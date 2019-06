Met wie knoopte verdachte fatale mishandeling Amsterdam een praatje aan?

AMSTERDAM - De politie zoekt drie mensen die op Eerste Paasdag zijn benaderd door de 20-jarige verdachte van de fatale mishandeling van een 68-jarige Amsterdamse in Buitenveldert.

Meerdere bewoners van een flat aan de Geervliet hoorden in de avonduren van 21 april hard geschreeuw bij het gebouw. Het blijkt de van oorsprong Surinaamse Rinia Chitanie, die een halve kilometer verderop aan de Rhijnestein woont.

Getuigen zagen hoe een man bij de flat met bruut geweld op iemand in schopt. Als de gealarmeerde politie bij de flat aankomt, is Rinia niet meer bewustzijn. Ze wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar zelfs artsen kunnen haar niet redden. "Haar hersenen waren zodanig aangetast, dat er geen verbetering meer in kwam", vertelt Rinia's nicht. "Het enige advies dat ze konden geven - in overleg met de familie - was levensbeëindiging."

Lees ook: Vrouw (68) die werd mishandeld in Amsterdam is overleden

De 20-jarige verdachte werd snel opgepakt, en heeft inmiddels bekend dat hij Rinia heeft mishandeld. Bovendien heeft hij ook verklaard dat er seksueel contact is geweest, zo werd gisteren bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. "Het onderzoek naar de zedencomponent in deze zaak loopt nog", aldus politiewoordvoerder Esther Izaks in Bureau NH.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact die Rinia de bewuste avond tussen 21.15 uur en 21.30 hebben zien lopen, mogelijk in het gezelschap van de veel jongere verdachte. Daarnaast zoekt de politie drie mensen met wie de verdachte in gesprek ging.

Lees ook: Vrouw zwaargewond na mishandeling in Amsterdam: 21-jarige verdachte aangehouden

Een van hen is vrouw van rond de 30 jaar oud, die in de buurt van de Geervliet door de verdachte werd aangesproken, zo heeft de verdachte zelf tegenover de politie verklaard. Ook zoekt de politie naar een man en een vrouw, die de verdachte in het Gijsbrecht van Aemstelpark zou hebben ontmoet. Zij hadden een plastic tas bij zich en kwamen uit de richting van de Van Leijenberghlaan, zo heeft de verdachte in 'gebrekkig Nederlands' verteld.

"Dus mocht je je hierin herkennen, neem dan alsjeblieft contact op", besluit de woordvoerder. Dat kan op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.