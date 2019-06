Eigen risico voor boeren met schade door ganzen omhoog: "Word hier zo moe van"

HEERHUGOWAARD - Een fikse tegenvaller voor Noord-Hollandse agrariërs die hoopten dat het nieuwe provinciebestuur hen zou helpen in de strijd tegen ganzenoverlast. Uit het coalitieakkoord blijkt dat er juist minder zal worden uitgekeerd aan boeren met schade door ganzen en dat het eigen risico zal worden verhoogd.

"We willen investeren in natuur-inclusieve landbouw", legt fractievoorzitter Zita Pels van GroenLinks uit. "Het geld dat wordt bespaard op de faunaschade-uitkering, willen we opnieuw investeren in de sector. Door gezamenlijk een 'voedselvisie' op te stellen, willen we boeren helpen om bijvoorbeeld de klimaatdoelen te halen."

"Ik word hier zo moe van", verzucht de Waardse groenteteler Niels Zuurbier in een eerste reactie op het akkoord. Hij en zijn collega-agariërs drongen er juist op aan om het verhalen van schade eenvoudiger en ruimhartiger te maken. Ook massale vangacties van ganzen stonden hoog op de wensenlijst om de populatie weer in bedwang te krijgen. "De balans moet terug", stelt Zuurbier.

Snotneuzen op gympen

"Met alle moeite proberen we het wild buiten te houden. Ook nu hebben we alweer tienduizenden euro's schade door vraat. Dat komt weer bovenop de schade door de massale regenval de afgelopen weken", moppert de groenteteler. "Het zijn daar een stel snotneuzen op gympen die de wereld willen verbeteren. Maar met ons komen ze niet praten."

"Hoezo weten zij het beter dan de boeren die dagelijks met natuur-inclusieve landbouw bezig zijn? Wat ze nu doen is 'hun kop in het zand steken'. Het is een gigantisch probleem."

