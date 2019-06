Fietsroute van verkrachting Hoorn in kaart gebracht: politie roept getuigen op

HOORN - Een 23-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni van haar fiets getrokken in Hoorn, mishandeld en verkracht. Omdat de zaak nog niet is opgelost, vraagt de politie in Bureau NH extra aandacht en roept getuigen op. De politie heeft de precieze fietsroute in kaart gebracht.

De dader sloeg toe tussen 4.00 en 6.00 uur. De politie heeft de man nog altijd niet gevonden. In de uitzending van Bureau NH is vandaag aandacht besteed aan de exacte fietsroute van de 23-jarige vrouw. Ze fietste vanuit het centrum via de Kleine Oost, toen via de Oosterpoort naar de Draafsingel. Ze keerde rechtsaf naar de Van Beijerenstraat, naar de Boelisstraat, de Venenlaan en toen de Holenweg op.

Lees ook: Vrouw (23) van fiets getrokken en verkracht in Hoorn

Bij de Lidl reed ze over het industrieterrein langs Sauna Suomi over de brug richting de Gording. Net voor de brug werd ze door de dader van haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht.

Dashcams en camerabeelden

De politie zoekt getuigen die in het gebied wonen van de fietsroute. De politie hoopt dat er camera- of dashcambeelden zijn, die nog niet met ze zijn gedeeld.

Op beelden die de politie al wel heeft gekregen, zijn getuigen te zien die de politie nog niet heeft gesproken. "We zien op die beelden een hardloper, een krantenbezorger en nog een andere fietser. Deze mensen zouden we heel graag willen zien en spreken", aldus de politie. "Het kan ook zijn dat andere vrouwen hier slachtoffer zijn geworden van een soortgelijke gebeurtenis. We hopen dat zij zich ook melden."

Lees ook: Onrust in Hoornse wijk na verkrachting: "Had er voor haar willen zijn op dat moment"

De verkrachting heeft een enorme impact op het slachtoffer en haar omgeving. Na de melding is de vrouw naar het centrum voor seksueel geweld gebracht in Hoofddorp. Daar is ze opgevangen door een gespecialiseerde verpleegkundige en casemanager.