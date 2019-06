Tata Steel wil reorganiseren, mogelijk banen weg: "Staalmarkt zit tegen"

IJMUIDEN - De Europese tak van Tata Steel gaat op zoek naar manieren om kosten te besparen. De staalgigant bekijkt onder onder meer of bepaalde activiteiten gestaakt moeten worden. Dat meldt persbureau ANP.

"De staalmarkt zit tegen. Er wordt veel geïmporteerd buiten Europa en daar hebben niet alleen Tata Steel, maar alle grote spelers in Europa mee te maken", zegt woordvoerder van het staalbedrijf Robert Moens tegen NH Nieuws.

De aankondiging is gedaan in een interne mededeling, die is ingezien door het ANP. Banenverlies kan niet worden uitgesloten. Het is volgens Moens ook nog niet duidelijk hoeveel geld er moet worden bespaard. "We zitten nu nog in een heel pril stadium. Er moeten eerst nog plannen worden gemaakt."

Gezamelijke inkoop

Voor kostenbesparingen wordt ook gedacht aan gezamenlijke inkoop met het Indiase moederbedrijf en het vereenvoudigen van processen. Ook komt er een onderzoek naar de efficiëntie van alle Europese afdelingen, staat in de mededeling van topman Hans Fischer aan het personeel. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn voor de medewerkers. "Alles wat tot nu toe bekend is, staat in die brief", aldus de woordvoerder tegen het ANP.

De ingrepen moeten ervoor zorgen dat Tata Steel Europe zijn jaardoelen haalt en op eigen benen kan blijven staan, zonder investeringen uit India. Om dit te bereiken is een in "ingrijpende transformaties" gespecialiseerd Amerikaans bedrijf in de arm genomen, Alvarez & Marsal.

Duizenden medewerkers

Bij Tata Steel in IJmuiden werken ruim 9.000 mensen. Bij andere afdelingen werken nog eens zo'n 1.000 mensen. In totaal telt Tata Steel Europe ongeveer 21.000 mensen.

Het staalbedrijf kwam de afgelopen tijd zeer negatief in het nieuws door grafietregens bij Wijk aan Zee. Deze blijken na onderzoek van het RIVM schadelijk voor buitenspelende kinderen.

Volgende week is een bewonersavond van de provincie en het RIVM over de grafietregens. Deze bijeenkomst is live te zien bij NH Nieuws.