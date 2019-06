Geslaagd of gezakt? Laat het (met beeld) weten aan NH Nieuws!

NOORD-HOLLAND - Later vandaag horen meer dan 33.000 Noord-Hollandse scholieren of ze hun eindexamens hebben gehaald. Het wordt een moment vol vreugde, óf teleurstelling als de vlag toch (nog) niet uit kan.

Wil je dat moment delen met NH Nieuws? Stuur dan een filmpje of foto naar internet@nhmedia.nl, of naar onze Whatsapp-telefoon via 0630093003. Wij zullen daar later vandaag een compilatie van gaan maken.

De meeste scholen maken tussen tussen 13.00 en 19.00 uur bekend of de vlag uit kan, of dat het toch een herkansing wordt.