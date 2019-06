'Amateur-fijnstofmeters' staan te trappelen: "We hebben straks wapen in handen"

BEVERWIJK - De deelnemers aan de proef waarbij fijnstof in de IJmond wordt gemeten staan te trappelen. Driehonderd vrijwilligers hebben zich opgegeven voor het project van de provincie, terwijl er maar 150 fijnstofmeters beschikbaar zijn.

Gisteravond kwam een deel van de 'amateur-fijnstofmeters' in Beverwijk bijeen om te bepalen voor welk doel ze de apparaatjes willen in zetten en waar ze worden opgehangen. Over enkele weken krijgen ze het apparaatje van de provincie overhandigd. Dit alles in het kader van het project Hollandse Luchten.

Lees ook: Huisarts vindt gevolgen grafietregens 'zeer ernstig': "Dan komt fijnstof er ook nog bij"

Vorige week maakte het RIVM bekend dat de grafietregens die vooral Wijk aan Zee treffen schadelijk zijn voor jonge kinderen. Fijnstof, mogelijk nóg schadelijker, is niet in het onderzoek meegenomen. Als volgend jaar de eerste resultaten bekend zijn, hopen de deelnemers een wapen in handen te hebben om de industrie aan te pakken.

"Erg leuk, ik heb zin om er mee aan de slag te gaan", zegt Cor Bart uit Beverwijk. "Als wij straks de meetresultaten kunnen laten zien, kan een bedrijf als Tata Steel niet meer om ons heen."

Lees ook: 'Iedereen' een eigen fijnstofmeter: IJmonders brengen luchtkwaliteit in kaart

Hester Volten van het RIVM: "Er worden straks meetgegevens bekend verspreid over de hele IJmond. Die informatie is echt waardevol. We kunnen dan bijvoorbeeld Tata Steel laten zien waar en wanneer er extra veel fijnstof voorkwam. Op die manier word je een volwaardige gesprekspartner."

Ook in Zaanstad en Buiksloterham worden proeven gedaan met fijnstofmetingen door burgers.