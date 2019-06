Tweede vaatje Hollandse Nieuwe levert 70.000 euro op: "Voor baanbrekend onderzoek"

IJMUIDEN - Na het traditionele eerste vaatje in Scheveningen is vandaag in IJmuiden ook het tweede vaatje Hollandse Nieuwe geveild. Het vaatje haring leverde een totaalbedrag van 70.000 euro op, wat bestemd is voor het goede doel.

Zodra de haring rondgaat, loopt bij alle aanwezigen in De IJmond Brasserie het water letterlijk in de mond. "Heerlijk!", is een veelgehoorde kreet. Ieder jaar organiseert de brasserie een veiling waarbij het tweede vaatje met verse Hollandse Nieuwe centraal staat. De opbrengst gaat naar een goed doel en ditmaal is dat de Stichting Carola Helpt.

De stichting zamelt geld in voor onderzoek naar immuuntherapie bij kankerpatiënten, vertelt Carola's man Mark van 't Schip. "Mijn vrouw is het boegbeeld van de stichting en heeft het initiatief genomen hem op richten." Door 'gezondheidsomstandigheden' is Carola niet fysiek aanwezig, maar volgt de veiling via videoverbinding.

Om iedereen warm te maken voor de veiling gaan er goedgevulde schalen haring rond in de brasserie. Binnen mum van tijd zijn ze leeg. "De beste ooit", roept een fijnproever. "Heerlijk zacht, romig en goed vet." En op de vraag of er nog een bod op het tweede haringvaatje werd uitgebracht, is het antwoord eensluidend: "Het is voor het goede doel, dus daar doen we aan mee!"

Overtreffen

Vanwege de goede smaak lijken bieders extra gul. Bij de vorige veiling van het tweede vaatje werd er nog 50.000 euro opgehaald, dus het streven was om dat bedrag - en het liefst ook de 95.500 euro van Scheveningen - te overtreffen. De opbrengst van het eerste vaatje spant nog steeds de kroon, maar de opbrengst van de vorige veiling is uit de boeken.

Mark van 't Schip en zijn vrouw Carola, die via Facetime meekeek, zijn erg tevreden met resultaat. "Echt fantastisch", zei Mark na afloop. "Dit is zo belangrijk voor baanbrekend onderzoek. Bedankt!"