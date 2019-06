Therapeuten treden regels met voeten: celstraf na fraude met steunzolen

HAARLEM - De 62-jarige eigenares en de 47-jarige bedrijfsleidster van een podoinstituut zijn door de Haarlemse rechtbank veroordeeld voor grote zorgfraude, valsheid in geschrifte en oplichting.

De eigenares kreeg van de rechtbank in Haarlem een jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, en de maximale taakstraf van 240 uur. De bedrijfsleidster kreeg negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, en 180 uur werkstraf.

Valse declaraties

De vrouwen hebben 2,5 jaar lang honderden valse declaraties voor steunzolen en consulten ingediend, terwijl die diensten in werkelijkheid niet waren geleverd. Ze zijn ook veroordeeld voor witwassen, omdat ze de opbrengsten in hun woningen en een auto hebben gestoken.

Omdat de fraude van 2009 tot 2011 is gepleegd en er veel tijd voorbij is gegaan sinds de vrouwen ervoor in 2014 werden aangehouden, legde de rechtbank een lagere straf op dan het Openbaar Ministerie wilde. Die had 30 en 23 maanden cel tegen de eigenares en de bedrijfsleidster geëist.

De vrouwen moeten de zorgverzekeraar een half miljoen euro terugbetalen.